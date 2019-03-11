В центре Киева нашли труп мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Шевченковском районе Киева дворник нашел тело мужчины в подвальном помещении. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУ ЧП в Киеве Анна Зубрева.
"Сегодня, в 6:13 в Шевченковском районе на бульваре Тараса Шевченко, 46в в подвальном помещении дворник нашел тело мужчины. Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Также тело будет направлено на проведение медико-судебной экспертизы для установления причин смерти", - сказала Зубрева.
Также, в пресс-службе отметили, что у следователей есть сутки чтобы открыть уголовное производство.
Напомним, в Киевской области найдены изуродованный труп с проломленной головой.
Как сообщал УНН, в Харькове неподалеку городской больницы нашли труп мужчины.