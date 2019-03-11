У центрі Києва знайшли труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Шевченківському районі Києва двірник знайшов тіло чоловіка в підвальному приміщенні. Про це в коментарі УНН розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУ НП у Києві Анна Зубрєва.
"Сьогодні, о 6:13 у Шевченківському районі на бульварі Тараса Шевченка, 46в в підвальному приміщенні двірник знайшов тіло чоловіка. Наразі всі обставини встановлюються. Також тіло буде направлено на проведення медично-судової експертизи для встановлення причин смерті", - сказала Зубрєва.
Також, у прес-службі зазначили, що у слідчих є доба щоб відкрити кримінальне провадження.
Нагадаємо, у Київській області знайдено понівечений труп з проломленою головою.
Як повідомляв УНН, у Харкові неподалік міської лікарні знайшли труп чоловіка.