В центре Киева с многоэтажки на голову девушке упало стекло

Вызов поступил около девяти вечера с улицы Петра Сагайдачного. Сообщается, что с 11 этажа здания стекло упало прямо на тротуар, где как раз проходила потерпевшая.

У женщины диагностировали ушибную травму головы и закрытую черепно-мозговую травму. Она была оперативно доставлена ​​в Институт нейрохирургии.



Как сообщал УНН, во вторник, 10 июня в Подольском районе Киева женщина получила травму ноги после падения в канализационный люк.