У центрі Києва з багатоповерхівки на голову дівчині впало скло
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Ввечері у вівторок, 10 липня у Подільському районі Києва скло з будинку впало на голову 22-річної дівчини, коли та йшла вулицею. Про це УНН повідомили джерела у медзакладі.
Виклик надійшов близько дев’ятої вечора на вулицю Петра Сагайдачного. Повідомляється, що з 11 поверху будівлі скло впало просто на тротуар, де як раз проходила потерпіла.
У жінки діагностували забійну травму голови та закриту черепно-мозкову травму. Її було оперативно доставлено до Інституту нейрохірургії.
Як повідомляв УНН, у вівторок, 10 липня у Подільському районі Києва жінка отримала травму ноги після падіння в каналізаційний люк.