У центрі Києва з багатоповерхівки на голову дівчині впало скло

Виклик надійшов близько дев’ятої вечора на вулицю Петра Сагайдачного. Повідомляється, що з 11 поверху будівлі скло впало просто на тротуар, де як раз проходила потерпіла.

У жінки діагностували забійну травму голови та закриту черепно-мозкову травму. Її було оперативно доставлено до Інституту нейрохірургії.



Як повідомляв УНН, у вівторок, 10 липня у Подільському районі Києва жінка отримала травму ноги після падіння в каналізаційний люк.