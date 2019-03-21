В центре Киева разоблачили бордель, замаскированный под стрип-клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В одном из отелей в Киеве разоблачили бордель, замаскированный под стриптиз-клуб, в котором, кроме приватных танцев, сотрудницы предоставляли клиентам интимные услуги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.
"Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева получили оперативную информацию о функционировании в отеле блудилища, которое организаторы замаскировали под стриптиз-клуб. В процессуальным руководством местной прокуратуры №10 следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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По словам и.о. начальника отдела УБПТЛ столичной полиции Алексея Гаврилюка, оперативные работники установили, что в заведении посменно работали 10-15 девушек. Кроме танцев, за денежное вознаграждение они предоставляли клиентам интимные услуги. Час стоил от 6000 гривен, из них половину заработка девушки передавали сутенерам, остальные - оставляли себе.
"Во время обысков в стриптиз-клубе и по месту жительства фигурантов преступного бизнеса мы изъяли деньги, кредитные карты, мобильные телефоны и черновики с записями, которые привлекли к уголовному производству. Двум организаторам объявлено о подозрении, собирается доказательная база в отношении других фигурантов, чтобы привлечь их к уголовной ответственности", - прокомментировал Гаврилюк.
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Продолжается досудебное расследование. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в прошлом году в Украине правоохранители обнаружили 955 проституток.