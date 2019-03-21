У центрі Києва викрили бордель, замаскований під стрип-клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В одному з готелів у Києві викрили бордель, замаскований під стриптиз-клуб, у якому, крім приватних танців, співробітниці надавали клієнтам інтимні послуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.
"Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва отримали оперативну інформацію про функціонування у готелі місця розпусти, яке організатори замаскували під стриптиз-клуб. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
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За словами т.в.о. начальника відділу УБЗПТЛ столичної поліції Олексія Гаврилюка, оперативні працівники встановили, що у закладі позмінно працювали 10-15 дівчат. Окрім танців, за грошову винагороду вони надавали клієнтам інтимні послуги. Година коштувала від 6000 гривень, з них половину заробітку дівчата передавали сутенерам, решту – залишали собі.
"Під час обшуків у стриптиз-клубі та за місцем проживання фігурантів злочинного бізнесу ми вилучили гроші, кредитні картки, мобільні телефони та чернетки з записами, які долучили до кримінального провадження. Двом організаторам оголошено про підозру, збирається доказова база стосовно інших фігурантів, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності", - прокоментував Гаврилюк.
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Триває досудове розслідування. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.
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