В центре Киева известному адвокату сожгли автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сегодня ночью в Печерском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль адвоката Виктора Петруненко. Об этом УНН сообщил сам адвокат.
"В ночь с 26 на 27 февраля на ул.Омеляновича-Павленко (бывшая ул.Суворова) под домом 11 общеопасным способом злоумышленниками был сожжен автомобиль Lexus 2005 года выпуска, который принадлежит моей семье", - сказал адвокат.
По словам Петруненко, горящий автомобиль потушили спасатели, но передняя его часть выгорела полностью.
Он также отметил, что был риск возгорания газовых коммуникаций и дома.
"Пожаром была повреждена часть стены дома, но газовые коммуникации не пострадали", - уточнил он.
Адвокат связывает этот инцидент со своей профессиональной деятельностью.
В частности, юрист не исключил, что его авто подожгли как предупреждение для того, чтобы он прекратил представлять интересы участников организации арендаторов одной из фирм в споре за здание по улице Шота Руставели.
Адвокат также сообщил, что сотрудники полиции начали уголовное производство по факту поджога авто.
Как сообщал УНН, в Киеве на Левом берегу неизвестные сожгли автомобиль полицейскому из Одессы, который приехал в столицу в гости.