У центрі Києва відомому адвокату спалили автомобіль

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні вночі у Печерському районі Києва невідомі підпалили автомобіль адвоката Віктора Петруненка. Про це УНН повідомив сам адвокат.

“В ніч з 26 на 27 лютого на вул.Омеляновича-Павленка (колишня вул.Суворова) під будинком 11 загальнонебезпечним способом зловмисниками був спалений автомобіль Lexus 2005 року випуску, який належить моїй сім’ї”, — сказав адвокат.

За словами Петруненка, палаючий автомобіль загасили рятувальники, але передня його частина вигоріла повністю.
Він також зазначив, що був ризик загоряння газових комунікацій та будинку.

“Пожежею було пошкоджено частину стіни будинку, але газові комунікації не постраждали”, — уточнив він.

Адвокат пов’язує цей інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Зокрема, юрист не виключив, що його авто підпалили як попередження для того, щоб він припинив представляти інтереси учасників організації орендарів однією з фірм у спорі за будівлю по вулиці Шота Руставелі.

Адвокат також повідомив, що співробітники поліції розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу авто.

Як повідомляв УНН, у Києві на Лівому березі невідомі спалили автомобіль поліцейському з Одеси, який приїхав до столиці в гості.

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