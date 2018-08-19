В центре Киева провалился асфальт после дождя

По сообщению "Киевпасстранса", из-за того, что обвалился асфальт на улице Антоновича в центре Киева, изменены маршруты, в частности, автобусов №20 и троллейбусов №12, 40.

"На месте работают ответственные службы города", - говорится в сообщении.

Фотографии с места происшествия публикуют пользователи соцсетей.

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз этим летом превратились в каналы.

ул. Антоновича pic.twitter.com/jwqvFuS3JV