У центрі Києва провалився асфальт після дощу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На вулиці Антоновича в Києві провалився асфальт. Рух транспорту наразі обмежений, передає УНН з посиланням на повідомлення "Київпастрансу".
За повідомленням "Київпастрансу", через те, що обвалився асфальт на вулиці Антоновича, що в центрі Києва, змінено маршрути, зокрема, автобусів №20 та тролейбусів №12, 40.
"На місці працюють відповідальні служби міста", - йдеться у повідомленні.
Фотографії з місця події публікують користувачі соцмереж.
Нагадаємо, увечері 18 серпня в Києві пройшла сильна злива, внаслідок чого вулиці міста вже вкотре цього літа перетворилися на канали.
ул. Антоновича pic.twitter.com/jwqvFuS3JV— Сергей Наумович (@sergonaumovich) 19 августа 2018 г.