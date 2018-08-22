В центре Киева перекрыли дорогу из-за репетиции парада
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Движение транспорта ограничили на улице Крещатик, где позже сегодня должна состояться генеральная репетиция парада ко Дню Независимости, передает корреспондент УНН.
Так, проезжую часть огородили от пешеходной специальной лентой. С обеих сторон вдоль улицы уже выставлены правоохранители и бойцы Нацгвардии.
В целом ограничения движения транспорта коснется ряда улиц, и не только в центре Киева. Кроме того, изменит маршруты движения общественный транспорт.
В частности, в среду, 22 августа, с 18:45 до окончания тренировок движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) — Бессарабской площади — ул. Крещатик — Майдане Незалежности — ул. Крещатик до Европейской площади.