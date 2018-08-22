У центрі Києва перекрили дорогу через репетицію параду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Рух транспорту обмежили на вулиці Хрещатик, де пізніше сьогодні має відбутися генеральна репетиція параду до Дня Незалежності, передає кореспондент УНН.
Так, проїзджу частину огородили від пішохідної спеціальною стрічкою. З обох сторін вздовж вулиці вже виставлені правоохоронці та бійці Нацгвардії.
Загалом обмеження руху транспорту торкнеться низки вулиць, і не лише у центрі Києва. Крім того, змінить маршрути руху громадський транспорт.
Зокрема, у середу, 22 серпня, із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять: на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) — Бессарабській площі — вул. Хрещатик — Майдані Незалежності — вул. Хрещатик до Європейської площі.