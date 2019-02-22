В центре Киева перевернулся грузовик с кирпичами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В центре Киева на Крещатике, 21 перевернулся грузовик с кирпичами, передает корреспондент УНН.
По предварительной информации, пока водители отдыхали в грузовике, авто поехало вниз. Вероятно, отказали тормоза.
Правоохранители устанавливают детали и причины ДТП.
Как сообщал УНН, стали известны детали расследования ДТП с участием заместителя прокурора Волыни.
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Как сообщал УНН, во Льовоской области е в ДТП попал рейсовый автобус, есть погибший.