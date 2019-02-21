Стали відомі деталі розслідування ДТП за участі заступника прокурора Волині

“Прокуратурою Волинської області за участі Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України проведено службове розслідування. У його ході опитано свідків та очевидців ДТП, а також працівників мед установ, вивчено результати аналізів — і жодних підтверджень перебування першого заступника прокурора Волинської області Ігоря Цюприка у стані алкогольного сп’яніння не виявлено”, — повідомила прес-секретар.

Вона також додала, що водій не пройшов огляд на стан сп’яніння на місці ДТП винятково тому, щоб був одразу госпіталізований.

Нагадаємо, ДТП трапилася 22 грудня 2018 року на мосту Патона у Києві.