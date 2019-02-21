Стали известны детали расследования ДТП с участием заместителя прокурора Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Подтверждений пребывания первого заместителя прокурора Волынской области Игоря Цюприка в состоянии алкогольного опьянения не выявлено. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь прокуратуры Наталья Мурахевич.
"Прокуратурой Волынской области при участии Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины проведено служебное расследование. В его ходе опрошено свидетелей и очевидцев ДТП, а также работников медицинских учреждений, изучено результаты анализов - и никаких подтверждений пребывания первого заместителя прокурора Волынской области Игоря Цюприка в состоянии алкогольного опьянения не выявлено", - сообщила пресс-секретарь.
Она также добавила, что водитель не прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте ДТП исключительно потому, чтобы был сразу госпитализирован.
Напомним, ДТП произошло 22 декабря 2018 года на мосту Патона в Киеве.