У центрі Києва перекинулася вантажівка з цеглою

За попередньою інформацією, поки водії відпочивали у вантажівці, авто поїхало вниз. Імовірно, відмовили гальма.



Правоохоронці встановлюють деталі та причини ДТП.



Як повідомляв УНН, стали відомі деталі розслідування ДТП за участі заступника прокурора Волині.



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Як повідомляв УНН, на Львівщині в ДТП потрапив рейсовий автобус, є загиблий.