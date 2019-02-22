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У центрі Києва перекинулася вантажівка з цеглою

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У центрі Києва на Хрещатику, 21 перекинулася вантажівка з цеглою, передає кореспондент УНН. 

За попередньою інформацією, поки водії відпочивали у вантажівці, авто поїхало вниз. Імовірно, відмовили гальма. 

Правоохоронці встановлюють деталі та причини ДТП. 

Як повідомляв УНН, стали відомі деталі розслідування ДТП за участі заступника прокурора Волині. 

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