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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40772 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45642 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 95023 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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В центре Киева ограничили движение транспорта и стянули правоохранителей

В центре Киева ограничили движение транспорта и стянули правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 18324 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В центре Киева ограничили движение транспорта по улице Крещатик и стянули правоохранителей, передает корреспондент УНН.

Сейчас движение транспорта частью улицы Крещатик в районе Европейской площади не осуществляется. При этом здесь аккумулировали несколько автобусов, вблизи которых находятся правоохранители.

В то же время пользователь Facebook Людмила Сивухина, которая находится в районе Майдана Независимости, сообщила, что происходит "установление сцены". Сейчас в этом районе скандируют активисты.

При этом присутствующие активисты заявляют о якобы блокировке авто, в котором находится оборудование для завтрашнего мероприятия. "Активисты просят открыть и посмотреть, что в машине только колонки и микрофоны", - добавила одна из пользователей соцсети.

Добавим, 18 марта на Майдане Независимости в Киеве планируют провести вече, об организации которого заявили в РНС, лидер которого - экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

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