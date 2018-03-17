В центре Киева ограничили движение транспорта и стянули правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В центре Киева ограничили движение транспорта по улице Крещатик и стянули правоохранителей, передает корреспондент УНН.
Сейчас движение транспорта частью улицы Крещатик в районе Европейской площади не осуществляется. При этом здесь аккумулировали несколько автобусов, вблизи которых находятся правоохранители.
В то же время пользователь Facebook Людмила Сивухина, которая находится в районе Майдана Независимости, сообщила, что происходит "установление сцены". Сейчас в этом районе скандируют активисты.
При этом присутствующие активисты заявляют о якобы блокировке авто, в котором находится оборудование для завтрашнего мероприятия. "Активисты просят открыть и посмотреть, что в машине только колонки и микрофоны", - добавила одна из пользователей соцсети.
Добавим, 18 марта на Майдане Независимости в Киеве планируют провести вече, об организации которого заявили в РНС, лидер которого - экс-глава Одесской ОГА, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.