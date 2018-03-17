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У центрі Києва обмежили рух транспорту і стягнули правоохоронців

У центрі Києва обмежили рух транспорту і стягнули правоохоронців

Київ • УНН

 • 18325 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У центрі Києва обмежили рух транспорту на вулиці Хрещатик і стягнули правоохоронців, передає кореспондент УНН.

Наразі рух транспорту частиною вулиці Хрещатик у районі Європейської площі не здійснюється. При цьому тут акумулювали декілька автобусів, поблизу яких перебувають правоохоронці.

Водночас користувач Facebook Людмила Сивухина, яка перебуває у районі Майдану Незалежності, повідомила, що відбувається "встановлення сцени". Наразі у цьому районі скандують активісти.

При цьому присутні активісти заявляють про нібито блокування авто, в якому перебуває обладнання для завтрашнього заходу. "Активісти просять відкрити і подивитися, що в машині тільки колонки і мікрофони", - додала одна з користувачів соцмережі.

Додамо, 18 березня на Майдані Незалежності в Києві планують провести віче, про організацію якого заявили у РНС, лідер якого - екс-голова Одеської ОДА, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.

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