У центрі Києва обмежили рух транспорту і стягнули правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У центрі Києва обмежили рух транспорту на вулиці Хрещатик і стягнули правоохоронців, передає кореспондент УНН.
Наразі рух транспорту частиною вулиці Хрещатик у районі Європейської площі не здійснюється. При цьому тут акумулювали декілька автобусів, поблизу яких перебувають правоохоронці.
Водночас користувач Facebook Людмила Сивухина, яка перебуває у районі Майдану Незалежності, повідомила, що відбувається "встановлення сцени". Наразі у цьому районі скандують активісти.
При цьому присутні активісти заявляють про нібито блокування авто, в якому перебуває обладнання для завтрашнього заходу. "Активісти просять відкрити і подивитися, що в машині тільки колонки і мікрофони", - додала одна з користувачів соцмережі.
Додамо, 18 березня на Майдані Незалежності в Києві планують провести віче, про організацію якого заявили у РНС, лідер якого - екс-голова Одеської ОДА, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.