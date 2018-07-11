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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47725 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104910 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126619 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134009 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170116 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153735 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141409 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В центре Киева митингуют более 4 тысяч человек - полиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В сегодняшних акциях протеста в правительственном квартале Киева принимают участие более 4 тыс. человек. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Акции достаточно многочисленные: под Кабмином примерно до 2000 человек, а под Верховной Радой Украины - около 2500. В настоящее время провокаций и столкновений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Полиция призывает участников массовых мероприятий придерживаться требований действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и всячески способствовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности.

При этом правоохранители заверили, что в пределах своей компетенции будут сразу реагировать на любые проявления нарушений законодательства и привлекать виновных к ответственности.

Как сообщал УНН, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на еврономерах.

Кроме того, в Кабинет министров вышли с митингом работники завода "Азот".

Под парламентом, в частности, неизвестные подожгли дымовые шашки.

Украинские Национальные Новости

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