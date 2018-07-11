В центре Киева митингуют более 4 тысяч человек - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В сегодняшних акциях протеста в правительственном квартале Киева принимают участие более 4 тыс. человек. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Акции достаточно многочисленные: под Кабмином примерно до 2000 человек, а под Верховной Радой Украины - около 2500. В настоящее время провокаций и столкновений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Полиция призывает участников массовых мероприятий придерживаться требований действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и всячески способствовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности.
При этом правоохранители заверили, что в пределах своей компетенции будут сразу реагировать на любые проявления нарушений законодательства и привлекать виновных к ответственности.
Как сообщал УНН, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на еврономерах.
Кроме того, в Кабинет министров вышли с митингом работники завода "Азот".
Под парламентом, в частности, неизвестные подожгли дымовые шашки.