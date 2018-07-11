У центрі Києва мітингує понад 4 тисячі осіб – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У сьогоднішніх акціях протесту в урядовому кварталі Києва бере участь понад 4 тис. осіб. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Акції досить чисельні: під Кабміном приблизно до 2000 осіб, а під Верховною Радою України — близько 2500. На даний час провокацій та сутичок не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.
Поліція закликає учасників масових заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та всіляко сприяти поліцейським у забезпеченні правопорядку та безпеки.
При цьому правоохоронці запевнили, що у межах своєї компетенції відразу реагуватимуть на будь-які прояви порушень законодавства та притягуватимуть винних до відповідальності.
Як повідомляв УНН, центр Києва сьогодні зранку перекрили водії автомобілів на єврономерах.
Окрім того, до Кабінету міністрів вийшли з мітингом працівники заводу "Азот".
Під парламентом, зокрема, невідомі запалили димові шашки.