В центре Днепреа застрелили мужчину: в городе введена спецоперация
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Днепре сегодня неизвестный застрелил 42-летнего мужчину. С целью поиска и задержания злоумышленника в городе введена спецоперация. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.
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"По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. В г. Днепр введено полицейскую спецоперацию", - говорится в сообщении.
Детали
Так, сообщается, что 24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на пл. Соборная в Днепре возникла перестрелка, в результате которой был ранен мужчина.
По данным правоохранителей, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сторону водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. После этого с места происшествия скрылся. Сообщается, что пострадавший от полученных ранений скончался в карете скорой помощи.
Сейчас продолжается осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства происшествия. В городе введена полицейская спецоперация.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Дополнение
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