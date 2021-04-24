У центрі Дніпра застрелили чоловіка: у місті введена спецоперація
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Дніпрі сьогодні невідомий застрелив 42-річного чоловіка. З метою пошуку та затримки зловмисника в місті введено спецоперацію. Про це пише УНН з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.
Цитата:
"За фактом навмисного вбивства відкрито кримінальне провадження. В м. Дніпро введено поліцейську спецоперацію", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, повідомляється, що 24 квітня о 14:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що на пл. Соборна в Дніпрі виникла стрілянина, в результаті якої був поранений чоловік.
За даними правоохоронців, невідомий чоловік декілька разів вистрілив в бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser. Після цього з місця події втік. Повідомляється, що потерпілий від отриманих поранень помер у кареті швидкої допомоги.
Наразі, триває огляд місця події, встановлюються обставини події. У місті введено поліцейську спецоперацію.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).
Доповнення
Нещодавно у Хмельницькій області чоловік замовив вбивство ексспівмешканки, оцінив її життя у 2 тисячі доларів.