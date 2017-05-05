В центральной части Ужгорода горелп мусорная площадка
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня утром, 5 мая, в Ужгороде на улице Серебристой произошло возгорание мусора на контейнерной площадке для бытовых отходов, сообщили УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета.
"Спасателям, которые прибыли на вызов, пришлось тушить содержимое шести металлических контейнеров и то, что высыпали из специальной машины, которая планово вывозила мусор", - говорится в сообщении.
В горсовете отмечают, что именно при высыпании мусора из контейнеров началось возгорание и прогремели взрывы.
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"Мы получили сообщение, что по улице Серебристой у площадки бытовых отходов произошло возгорание неизвестной смеси, которое сопровождалось кратковременными взрывами", - сообщили корреспонденту УНН в УПП городов Ужгород и Мукачево, сотрудники которого обеспечивали охрану места происшествия.
Как сообщила УНН пресс-секретарь У ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Однако, по словам пресс-секретаря ГУ НП в Закарпатской области Татьяны Щеголевой, никто во время происшествия не пострадал, а причины пожара окончательно установят правоохранители.