У центральній частині Ужгорода горів сміттєвий майданчик
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні вранці, 5 травня, в Ужгороді на вулиці Сріблястій сталося загоряння сміття на контейнерному майданчику для побутових відходів, повідомили УНН у прес-службі Ужгородської міської ради.
“Рятувальникам, які прибули на виклик, довелося гасити вміст шести металевих контейнерів та те, що висипали зі спеціальної машини, яка планово вивозила сміття”, — йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначають, що саме при висипанні сміття з контейнерів почалося загорання та пролунали вибухи.
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“Ми отримали повідомлення, що по вулиці Сріблястій біля майданчика побутових відходів відбулося загоряння невідомої суміші, яке супроводжувалося короткочасними вибухами”, — повідомили кореспонденту УНН в УПП міст Ужгород та Мукачеве, співробітники якого забезпечували охорону місця події.
Як повідомила УНН речниця У ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
Водночас, за словами речниці ГУ НП у Закарпатській області Тетяни Щоголевої, ніхто під час події не постраждав, а причини пожежі остаточно встановлять правоохоронці.