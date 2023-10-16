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В ЦАХАЛ заявили, что уничтожили десятки целей в Секторе Газа в течение нескольких часов

Киев • УНН

 • 276249 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. За последние несколько часов уничтожены десятки оперативных штабов и минометных пусковых позиций в Секторе Газа. Такие данные обнародовала Армия обороны Израиля, сообщает УНН.

В ЦАХАЛ заявили, что уничтожили десятки целей в Секторе Газа в течение нескольких часов

Детали

ЦАХАЛ заявляет, что за последние несколько часов нанес десятки ударов по сектору Газа. Целями были штаб-квартира ХАМАСа, минометные позиции и отряд террористов на военном объекте.

В настоящее время утверждается об уничтожении десятков оперативных штабов и минометных пусковых позиций. Также удар нанесен по военному штабу Али Качи, одного из командующих сил Наджаба вооруженной организации ХАМАС.

Цитата

«За последние несколько часов уничтожены десятки оперативных штабов и минометных пусковых позиций. Кроме того, был уничтожен военный штаб Али Качи, одного из командующих сил Наджаба террористической организации ХАМАС, который был ликвидирован несколько дней назад», - сообщается на странице официального аккаунта вооруженных сил Израиля в сети Х.

צה "ל ממשיך לתקוף ברצועת עזה.

בשעות האחרונות הושמדו עשרות מפקדות מבצעיות ועמדות שיגור של פצצות מרגמה. בנוסף, הושמדדה מפקדתו הצבאית של עלי קאצ'י, אחד מהמפקדים בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס שחוסל לפני מספר ימים >> pic.twitter.com/zSJdvU7BLu

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 16 октября 2023 года

Что предшествовало

Израильские военные утверждают, что они убили командира ХАМАС во время ударов по примерно 250 целям в воскресенье.

На сегодня известно, что вооруженная группировка ХАМАС удерживает 155 заложников после внезапной атаки на Израиль.

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