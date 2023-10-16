У ЦАХАЛ заявили, що знищили десятки цілей у Секторі Гази упродовж декількох годин
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За останні кілька годин знищено десятки оперативних штабів і мінометних пускових позицій у Секторі Гази. Такі дані оприлюднила Армія оборони Ізраїлю, повідомляє УНН.
Деталі
ЦАХАЛ заявляє, що за останні кілька годин завдав десятки ударів по сектору Газа. Цілями були штаб-квартира ХАМАСу, мінометні позиції і загін терористів на військовому об'єкті.
Наразі стверджується про знищення десятків оперативних штабів і мінометних пускових позицій. Також удар завдано по військовому штабу Алі Качі, одного з командувачів сил Наджаба збройної організації ХАМАС.
Цитата
«За останні кілька годин знищено десятки оперативних штабів і мінометних пускових позицій. Крім того, було знищено військовий штаб Алі Качі, одного з командувачів сил Наджаба терористичної організації ХАМАС, який був ліквідований кілька днів тому», - повідомляється на сторінці офіційного акаунту збройних сил Ізраїлю у мережі Х.
צה"ל ממשיך לתקוף ברצועת עזה.
בשעות האחרונות הושמדו עשרות מפקדות מבצעיות ועמדות שיגור של פצצות מרגמה. בנוסף, הושמדה מפקדתו הצבאית של עלי קאצ'י, אחד מהמפקדים בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס שחוסל לפני מספר ימים >> pic.twitter.com/zSJdvU7BLu
Що передувало
Ізраїльські військові стверджують, що вони вбили командира ХАМАС під час ударів по приблизно 250 цілях у неділю.
На сьогодні відомо, що збройне угрупування ХАМАС утримує 155 заручників після раптової атаки на Ізраїль.