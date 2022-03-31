В Тростянце российские оккупанты заминировали кладбище

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"К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много минирований, много заминированных полей, обочин дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище. К сожалению, погиб один местный житель, который шел по улице, по обочине дороги, и там нарвался на растяжку. Так же собака спасла жизнь своей хозяйке - она побежала вперед и тоже попала в растяжку, подорвалась, но это спасло жизнь нашей гражданке", - рассказал Живицкий.

Напомним

Оккупанты минируют украинскую землю противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон".