В Тростянце российские оккупанты заминировали кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Тростянце (Сумская область), находившемся в оккупации войск рф, россияне заминировали многие объекты, в том числе и кладбище. Об этом в своем видеообращении сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много минирований, много заминированных полей, обочин дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище. К сожалению, погиб один местный житель, который шел по улице, по обочине дороги, и там нарвался на растяжку. Так же собака спасла жизнь своей хозяйке - она побежала вперед и тоже попала в растяжку, подорвалась, но это спасло жизнь нашей гражданке", - рассказал Живицкий.
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