У Тростянці російські окупанти замінували цвинтар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Тростянці (Сумська область), який перебував в окупації військ рф, росіяни замінували багато об’єктів, зокрема і цвинтар. Про це у своєму відеозверненні повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"На жаль, у наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар. На жаль, загинув один місцевий мешканець, який ішов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку. Так само собака врятувала життя своїй господарці – вона побігла вперед і теж потрапила в розтяжку, підірвалася, але це врятувало життя нашій громадянці", - розповів Живицький.
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