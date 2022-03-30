Окупанти мінують українську землю протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон" – омбудсмен

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Випадки використання мін з сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Російські загарбники застосовують їх при дистанційному мінуванні території регіону. Міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який приймає сигнал про вібрацію ґрунту та забезпечує підрив, якщо амплітуда коливання відповідає людським крокам. Після цього бойова частина міни вилітає на висоту близько півтора метри і вибухає.

Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії. Виробляються такі міни лише в рф, наголошує омбудсмен.

Дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

“Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факт використання країною-окупантом заборонених видів озброєння та посилювати санкції задля повного припинення військової агресії з боку рф”, – наголосила Денісова.