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Оккупанты минируют украинскую землю противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон" - омбудсмен

Киев • УНН

 • 96464 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Российские оккупанты минируют украинскую землю противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Оккупанты минируют украинскую землю противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон" - омбудсмен

Детали

Случаи использования мин с сейсмическим датчиком цели зафиксированы в Харьковской области. Российские захватчики применяют их при дистанционном минировании территории региона. Мина оснащена электронным сейсмическим датчиком, который принимает сигнал о вибрации почвы и обеспечивает подрыв, если амплитуда колебания соответствует человеческим шагам. После этого боевая часть мины вылетает на высоту около полутора метров и взрывается.

Использование мин ПОМ-3 не допускается Оттавской Конвенцией о запрещении противопехотных мин, поскольку они являются орудием войны неизбирательного действия. Производятся такие мины только в рф, отмечает омбудсмен.

Действия оккупантов являются нарушением протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

“Призываю международное сообщество отреагировать на факт использования страной-оккупантом запрещенных видов вооружения и ужесточать санкции для полного прекращения военной агрессии со стороны рф”, - отметила Денисова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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