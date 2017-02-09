В трех школах Киева приостановлены занятия

"Сейчас в связи с отсутствием более 20% учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ в трех школах Днепровского и Деснянского районов частично (покласово) приостановлен учебно-воспитательный процесс", - отметил заместитель председателя КГГА.

Напомним, за 3 дня 6-й недели, с 6 по 8 февраля, в столице зарегистрировано 14 289 больных гриппом и ОРВИ против 13099 за аналогичный период на прошлой неделе.

Как сообщал УНН, из-за морозов в Сумской приостановили обучение в более чем 100 школах.