У трьох школах Києва призупинено навчання

“Наразі в зв’язку з відсутністю більше 20% учнів через захворювання на грип і ГРВІ в трьох школах Дніпровського та Деснянського районів частково (покласово) призупинено навчально-виховний процес”, — зауважив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, за 3 дні 6-го тижня, з 6 до 8 лютого, в столиці зареєстровано 14 289 хворих на грип і ГРВІ проти 13 099 за аналогічний період минулого тижня.

Як повідомляв УНН, через морози на Сумщині призупинили навчання у понад 100 школах.