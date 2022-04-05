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В трех общинах Киевской области гуманитарная катастрофа – ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Іванковской, Дымерской и Полесской общинах Киевской области гуманитарная катастрофа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Киевской ОВА.

В трех общинах Киевской области гуманитарная катастрофа – ОВА

Цитата

"В Іванковской, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа. Осуществляются меры по нормализации ситуации, продолжается завоз продуктов питания и лекарств", — говорится в сообщении.

Детали

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы: ситуация контролируемая, ведется постоянная работа по приему, хранению и отправки гуманитарных грузов.

Бучанский район: в общинах, находящихся под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры газо-, электроснабжения, а также связи.

Броварской район: продолжаются зачистки территорий Великодымерской, Калитянской и Барышевской общин. 

Такие населенные пункты, как Залесье, Плоское, Богдановка, Великая Дымерка и Жердова проверяют на наличие минирований.

Вышгородский район: ситуация без изменений - напряженная, но контролируемая.

Кроме того, Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Напомним

По данным Киевской ОВА, ситуация вокруг Киева контролируемая, но возвращаться в столицу все еще небезопасно.

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