У трьох громадах Київщини гуманітарна катастрофа – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Іванківській, Димерській та Поліській громадах Київської області гуманітарна катастрофа. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Київської ОВА.
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"В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації, продовжується завезення продуктів харчування і ліків", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони: ситуація контрольована, триває постійна робота з прийому, зберігання та відправлення гуманітарних вантажів.
Бучанський район: у громадах, що перебували під російською окупацією, проводяться роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури - газо-, електропостачання, а також зв’язку.
Броварський район: тривають зачистки територій Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.
Такі населені пункти, як Залісся, Плоске, Богданівка, Велика Димерка та Жердова перевіряють на наявність замінувань.
Вишгородський район: ситуація без змін - напружена, але контрольована.
Окрім того, Славутич потребує продукти харчування, пальне та медикаменти.
Нагадаємо
За даними Київської ОВА, ситуація довкола Києва контрольована, але повертатися до столиці все ще небезпечно.