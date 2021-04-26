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В мае вырастет поток украинских трудовых мигрантов в Европу - эксперт

В мае вырастет поток украинских трудовых мигрантов в Европу - эксперт

Киев  •  УНН

 • 28778 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Уже в следующем месяце увеличится количество украинских трудовых мигрантов в Польшу из-за потери работы дома. Об этом корреспонденту УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Цитата:

"Дома много украинцев потеряли работу, и они хотят поехать на заработки за границу. И уже в мае, скорее всего, количество трудовых мигрантов из Украины значительно возрастет как в Польше, так и в других странах Восточной Европы", - сказал эксперт.

Детали

Он отметил, что цифры по выезду украинцев за границу постоянно меняются. По его словам, это очень динамичный процесс, который зависит от многих факторов.

"В нормальных условиях количество украинских трудовых мигрантов за рубежом растет весной, потом падает летом, затем снова растет на начало осени и на зиму происходит большой спад. Когда добавился коронавирус, то на эту сезонность начали накладываться ограничения, которые вводят те или иные страны относительно возможности заехать на свою территорию. Например, сейчас в Польше действует локдаун, но туда можно ехать работать украинцам", - сказал Воскобойник.

Он отметил, что страны не сталкиваются с нехваткой именно украинских рабочих.

"Им вообще нужны рабочие руки, которые могут приехать из разных мест и континентов. Для украинцев работы в Европе все еще хватает, потому что количество наших трудовых мигрантов, которых 3-5 миллионов, по отношению к населению ЕС, 500 млн, достаточно мало для того, чтобы существенно влиять на количество рабочих мест. В случае, если в Европе начнется экономический кризис и значительно сократятся рабочие места, тогда и украинцам там мало не покажется. Но пока работы хватает, разве что европейские зарплаты сейчас не растут, как это было последние десять лет", - сказал Воскобойник.

На вопрос о заявлении России о том, что страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые якобы незаконно находятся на территории России, эксперт ответил, что это право России - требовать, чтобы те, кто находится на ее территории нелегально, уехали из страны.

"Странно только то, что они с этим заявлением обратились к иностранным правительствам. Как они могут каким-то образом повлиять на своих нелегалов, которые находятся в России. Откуда может знать украинское правительство, где находятся наши нелегалы и каким образом оно может их забрать? Здесь можно только посоветовать людям выехать как можно раньше с территории РФ, так как находясь там с украинским паспортом, а тем более нелегально, они подвергаются большой опасности быть обвиненными в каких-то преступлениях и попасть в серьезные неприятности", - отметил Воскобойник.

Напомним

Ранее эксперт по международному трудоустройству рассказал, как украинцы находят работу в Польше.

В экспертных кругах ранее отмечали, что по состоянию на октябрь 2020 года, несмотря на пандемию, только в Польше легально работали 480 тыс. украинцев и их количество растет. Однако, точно посчитать количество трудовых мигрантов невозможно.

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