Експерт розповів, як більшість “заробітчан” знаходять роботу в Польщі

“Є дані, що збільшилася кількість вакансій у Польщі на 20%, але це конкретні дані порталу Jooble, а вони відслідковують кількість збільшення вакансій. Але, потрібно розуміти, що за даними соціологічних досліджень, які проводилися на теренах Польщі: роботу через оголошення в інтернеті шукає лише 2,5% українців, 5% українців шукають роботу через рекрутингові Польські компанії, приблизно 10% шукають через українські компанії, і майже 70% українців шукають через рідних та знайомих”, — зазначив він.

Нагадаємо, потреба в українських працівниках є у багатьох країн Європи, серед яких — Німеччина, де потрібно 300 тисяч робітників, Франція — 200 тисяч, Велика Британія — 80 тисяч. За кордоном готові працювати 5-6 млн наших громадян.