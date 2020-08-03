Эксперт рассказал, как большинство "заробитчан" находят работу в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Около 70% украинцев, поехавших работать в Польшу нашли работу через родственников или знакомых. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
"Есть данные, что увеличилось количество вакансий в Польше на 20%, но это конкретные данные портала Jooble, а они отслеживают количество увеличение вакансий. Но, нужно понимать, что по данным социологических исследований, которые проводились на территории Польши: работу по объявлениям в интернете ищет лишь 2,5% украинцев, 5% украинцев ищут работу через рекрутинговые Польские компании, примерно 10% ищут через украинские компании, и почти 70% украинцев ищут через родных и знакомых", - отметил он.
Напомним, потребность в украинских работниках у многих стран Европы, среди которых - Германия, где нужно 300 тысяч рабочих, Франция - 200 тысяч, Великобритания - 80 тысяч. За рубежом готовы работать 5-6 млн наших граждан.