У травні зросте потік українських "заробітчан" до Європи - експерт

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“Вдома багато українців втратило роботу, і вони хочуть поїхати на заробітки за кордон. І вже в травні, скоріш за все, кількість трудових мігрантів з України значно зросте як у Польщі, так і в інших країнах Східної Європи”, — сказав експерт.

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Він зауважив, що цифри щодо виїзду українців за кордон постійно змінюються. За його словами, це дуже динамічний процес, який залежить від багатьох факторів.

“У нормальних умовах кількість українських трудових мігрантів за кордоном зростає навесні, потім спадає влітку, потім знову зростає на початок осені і на зиму відбувається великий спад. Коли додався коронавірус, то на цю сезонність почали накладатися обмеження, які вводять ті чи інші країни щодо можливості заїхати на свою територію. Наприклад, зараз у Польщі діє локдаун, але туди можна їхати працювати українцям”, — сказав Воскобойник.

Він зауважив, що країни не стикаються з нестачею саме українських робітників.

“Їм взагалі потрібні робочі руки, які можуть приїхати з різних місць та континентів. Для українців роботи в Європі все ще вистачає, бо кількість наших трудових мігрантів, яких 3-5 мільйонів, по відношенню до населення ЄС, 500 млн, досить мала для того, щоб суттєво впливати на кількість робочих місць. У разі, якщо в Європі почнеться економічна криза та значно скоротяться робочі місця, тоді й українцям там стане непереливки. Але поки що роботи вистачає, хіба що європейські зарплати зараз не зростають, як це було останні десять років”, — сказав Воскобойник.

На запитання про заяву Росії про те, що країни СНД повинні до 15 червня забрати своїх громадян, які нібито незаконно перебувають на території Росії, експерт відповів, що це право Росії — вимагати, аби ті, хто перебуває на її території нелегально, поїхали з країни.

“Дивно тільки те, що вони з цією заявою звернулися до іноземних урядів. Наче вони можуть якимось чином вплинути на своїх нелегалів, які знаходяться в Росії. Звідки може знати український уряд, де перебувають наші нелегали і яким чином він може їх забрати? Тут можна тільки порадити людям виїхати якомога раніше з території РФ, бо перебуваючи там з українським паспортом, а тим більш нелегально, вони наражаються на велику небезпеку бути звинуваченими у якихось злочинах та потрапити в серйозні неприємності”, — зауважив Воскобойник.

Нагадаємо

Раніше експерт з міжнародного працевлаштування розповів, як саме українці знаходять роботу в Польщі.

В експертних колах раніше зазначали, що станом на жовтень 2020 року, попри пандемію, лише у Польщі легально працювали 480 тисяч українців, і їхня кількість зростає. Однак, точно порахувати кількість трудових мігрантів неможливо.