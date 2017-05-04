В мае Д.Трамп встретится с Папой Римским в Ватикане - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп встретится с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники, передает УНН.
По их словам, встреча Д.Трамп с понтификом пройдет 24 мая.
Сообщается, что Д.Трамп остановится в Риме, прежде чем отправится в Брюссель на саммит НАТО и в Сицилию на саммит G7.
Ранее Д.Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джентилони заявил о своей заинтересованности во встрече с Папой Римским.