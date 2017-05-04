У травні Д.Трамп зустрінеться із Папою Римським у Ватикані - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Папою Римським Франциском у Ватикані. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставлені джерела, передає УНН.
За їхніми словами, зустріч Д.Трампа з понтифіком пройде 24 травня.
Повідомляється, що Д.Трамп зупиниться в Римі, перш ніж відправиться в Брюссель на саміт НАТО і в Сицилію на саміт G7.
Раніше Д.Трамп на прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні заявив про свою зацікавленість в зустрічі з Папою Римським.