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В мае банки нарастили активы

В мае банки нарастили активы

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КИЕВ. 25 июня. УНН. В мае активы работающих банков выросли на 3,325 миллиарда гривен, или на 0,3%. Об этом свидетельствует статистика Национального банка, передает УНН.

В частности, за месяц активы работающих банков выросли с 1 308 571 млн грн до 1 311 896 млн грн, или на 3 325 млн грн - 0,25%.

Обязательства банков в течение мая выросли почти на 0,3% или на 3 419 млн грн с 1 149 670 млн грн по состоянию на 1 мая до 1 153 089 млн грн - на 1 июня.

Капитал банков в прошлом месяце сократился всего на 0,06% или 94 млн грн с 158 901 млн грн до 158 807 млн ​​грн.

Отметим, на 1 июня в Украине работало 82 банка. С начала года количество работающих банков не изменилось.

Напомним, в течение мая на счета банков, которые ликвидируются, поступило 852,5 млн грн.

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