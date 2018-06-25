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У травні банки наростили активи

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У травні активи працюючих банків зросли на 3,325 мільярда гривень, або на 0,3%. Про це свідчить статистика Національного банку, передає УНН.

Зокрема, за місяць активи працюючих банків зросли з 1 308 571 млн грн до 1 311 896 млн грн, або на 3 325 млн грн — 0,25%.

Зобов’язання банків протягом травня зросли майже на 0,3% або на 3 419 млн грн з 1 149 670 млн грн станом на 1 травня до 1 153 089 млн грн — на 1 червня.

Капітал банків минулого місяця скоротився всього на 0,06% або 94 млн грн з 158 901 млн грн до 158 807 млн грн.

Зауважимо, станом на 1 червня в Україні працювало 82 банки. З початку року кількість працюючих банків не змінилась.

Нагадаємо, протягом травня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 852,5 млн грн.

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