В Токмаке оккупантам устроили "взрывоопасные горячие" дни - мэр Мелитополя

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"Погода для рашистов на Запорожском направлении - жаркие летние дни и ночи в пока что оккупированном Токмаке. Последние два дня взрывоопасно горячо было в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, «мрео» и железнодорожного вокзала. Не спалось оккупантам и сегодня вплоть до двух часов ночи. Подсчитываем, сколько оккупантов навеки устали от летней жары", - отметил мэр в Telegram.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии УНН рассказал о ситуации в оккупированном городе, которая там царит в ожидании украинского контрнаступления. Он сообщил, что гражданские оккупанты пытаются бежать, но свои же их не выпускают с оккупированных территорий.