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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Токмаке оккупантам устроили "взрывоопасные горячие" дни - мэр Мелитополя

Киев • УНН

 • 249063 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. На Запорожском направлении у российских оккупантов начались "жаркие летние дни и ночи" во временно оккупированном Токмаке. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

В Токмаке оккупантам устроили "взрывоопасные горячие" дни - мэр Мелитополя

Цитата

"Погода для рашистов на Запорожском направлении - жаркие летние дни и ночи в пока что оккупированном Токмаке. Последние два дня взрывоопасно горячо было в районе захваченных врагом автотранспортного предприятия, «мрео» и железнодорожного вокзала. Не спалось оккупантам и сегодня вплоть до двух часов ночи. Подсчитываем, сколько оккупантов навеки устали от летней жары", - отметил мэр в Telegram.

Дополнение

Мэр Мелитополя Иван Федоров в комментарии УНН рассказал о ситуации в оккупированном городе, которая там царит в ожидании украинского контрнаступления. Он сообщил, что гражданские оккупанты пытаются бежать, но свои же их не выпускают с оккупированных территорий.

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