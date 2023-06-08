У Токмаку окупантам влаштували "вибухово гарячі" дні - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. На Запорізькому напрямку в російських окупантів розпочалися "спекотні літні дні та ночі" в тимчасово окупованому Токмаку. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Погода для рашистів на Запорізькому напрямку - спекотні літні дні та ночі у поки що окупованому Токмаку. Останні два дні вибухово гаряче було в районі захоплених ворогом автотранспортного підприємства, «мрео» та залізничного вокзалу. Не спалося окупантам і сьогодні аж до другої години ночі. Підраховуємо, скільки окупантів навіки втомились від літньої спеки", - зазначив мер у Telegram.
Доповнення
Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі УНН розповів про ситуацію в окупованому місті, яка там панує в очікуванні українського контрнаступу. Він повідомив, що цивільні окупанти намагаються тікати, але свої ж їх не випускають з окупованих територій.