В ТКГ сообщили, когда Рада примет закон об амнистии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Закон об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе, под которую попадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной Радой после выборов и формирование местных органов власти на временно оккупированных территориях будет происходить в соответствии с украинским законодательством. Об этом в интервью российскому агентству "ТАСС" заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.
"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", - сказал он.
В законе, по его словам, будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.
"Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы", - заметил Кравчук.
Для определения тех, кто подпадает под амнистию, руководитель украинской делегации допустил создание специальных комиссий с участием местных властей.
"Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", - заключил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий по Донбассу" дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.