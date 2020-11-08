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В ТКГ сообщили, когда Рада примет закон об амнистии

В ТКГ сообщили, когда Рада примет закон об амнистии

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Закон об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе, под которую попадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной Радой после выборов и формирование местных органов власти на временно оккупированных территориях будет происходить в соответствии с украинским законодательством. Об этом в интервью российскому агентству "ТАСС" заявил глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНН.

"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", - сказал он.

В законе, по его словам, будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

"Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы", - заметил Кравчук.

Для определения тех, кто подпадает под амнистию, руководитель украинской делегации допустил создание специальных комиссий с участием местных властей.

"Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", - заключил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий по Донбассу" дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.

Украинские Национальные Новости

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