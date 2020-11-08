У ТКГ повідомили, коли Рада прийме закон про амністію

"Коли буде створена місцева влада після виборів на непідконтрольній території, буде і прийнятий українським парламентом закон про амністію. Амністія до виборів нереальна", - сказав він.

У законі, за його словами, будуть враховані особливості регіону та світовий досвід у цих питаннях.

"Звичайно, військові злочинці і ті, у кого руки у крові, хто вбивав, вони не можуть бути амністовані", - зауважив Кравчук.

Для визначення тих, хто підпадає під амністію, керівник української делегації допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади.

"Кожна людина буде розглядатися окремо, його вина повинна буде доведена згідно із законом через суд. Іншого бути не може. Невинні люди не повинні постраждати", - уклав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що запропонований українською стороною у ТКГ "План дій по Донбасу" дає можливість провести вибори на окупованих територіях навесні.