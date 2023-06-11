Во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Во временно оккупированном Токмаке, Запорожская область, прогремела серия взрывов в воскресенье, 11 июня. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
Предварительно известно, взрывы прогремели в северной части города.
В сети отмечают, что произошла детонация, предварительно вражеских БК. Также был опубликован ролик, на котором слышен такой "хлопок" ночью в Токмаке.
Детали касательно взрывов от официальных лиц не оглашались.
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