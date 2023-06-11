У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У тимчасово окупованому Токмаку, Запорізька область, пролунала серія вибухів у неділю, 11 червня. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пише УНН.
Деталі
Попередньо відомо, вибухи пролунали у північній частині міста.
У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо ворожих БК. Також був опублікований ролик, на якому чути таку "бавовну" вночі в Токмаку.
Деталі стосовно вибухів від офіційних осіб не оголошувались.
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