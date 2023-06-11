У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи

Деталі

Попередньо відомо, вибухи пролунали у північній частині міста.

У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо ворожих БК. Також був опублікований ролик, на якому чути таку "бавовну" вночі в Токмаку.

Деталі стосовно вибухів від офіційних осіб не оголошувались.

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