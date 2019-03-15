В Тернополе изменили состав одной из избирательных комиссий

В ходе заседания ЦИК рассмотрела представление кандидатов на пост президента по составу ТИО №163 и утвердила новый состав из 29 человек.

Информация о личностей в новом составе комиссии и ее режиме работы будет известна позже.

Как сообщал УНН, ЦИК образовала для военных специальные избирательные участки.

Напомним, ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины.