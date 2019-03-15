В Тернополе изменили состав одной из избирательных комиссий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила состав окружной комиссии территориального избирательного округа №163 в Тернополе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
В ходе заседания ЦИК рассмотрела представление кандидатов на пост президента по составу ТИО №163 и утвердила новый состав из 29 человек.
Информация о личностей в новом составе комиссии и ее режиме работы будет известна позже.
Как сообщал УНН, ЦИК образовала для военных специальные избирательные участки.
Напомним, ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины.