У Тернополі змінили склад однієї з виборчих комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила склад окружної комісії територіального виборчого округу №163 у Тернополі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
В ході засідання ЦВК розглянула подання кандидатів на пост президента щодо складу ТВО №163 та затвердила новий склад з 29 осіб.
Інформація щодо особистостей у новому складі комісії та її режиму роботи буде відома пізніше.
Як повідомляв УНН, ЦВК утворила для військових спеціальні виборчі дільниці.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала майже 700 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.